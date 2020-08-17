Правительство Белоруссии сложило полномочия перед Лукашенко

Минск, 17 августа. Правительство Белоруссии сложило полномочия перед новым президентом Александром Лукашенко в соответствии с его указом от 15 августа. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на национальном правовом интернет-портале республики.

Согласно ему, главе кабмина, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов «поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров». Он будет создан, когда Лукашенко издаст правовые акты о назначениях на новые должности.

«Установлено, что в новый состав правительства по должности входят председатель комитета государственного контроля, председатель президиума национальной академии наук Беларуси, председатель национального статистического комитета, председатель правления белорусского республиканского союза потребительских обществ», — говорится на сайте.

Накануне белорусский лидер напомнил, что правительство после избрания президента слагает полномочия. Он также уточнил, что новый кабмин в основном сформирован, но могут быть «нюансы».

Ранее президент Белоруссии заявил, что в настоящее время имеет только одну цель — сохранить независимое и стабильное государство.

9 августа Лукашенко был избран на новый срок. За него проголосовали 80,1% избирателей. Второе место с результатом 10,12% заняла его главный оппонент Светлана Тихановская, она не признала результаты выборов.