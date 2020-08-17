Клинцевич отреагировал на заявление Тихановской и дал совет Лукашенко

Российский политик Франц Клинцевич разъяснил, какова должна быть стратегия белорусских властей, чтобы Белоруссия в максимально короткие сроки вышла из кризиса. По мнению Клинцевича, за заявлениями проигравшей на выборах Светланы Тихановской стоят ее зарубежные кукловоды, которые не заинтересованы в единой сильной процветающей Белоруссии.

Ранее стало известно, что получившая 10% голосов на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с очередным обращением, в котором объявила себя «национальным лидером» на время «переходного периода».

В воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед своими сторонниками и заявил об опасности, исходящей с Запада, а также предостерег от расшатывания ситуации в стране.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что все заявления Светланы Тихановской имеют единственную цель: раскачивание ситуации в Белоруссии.

«Александр Лукашенко начал диалог с народом, это очень важно, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Думаю, он осознал все сделанные ошибки. Проявления экстремизма, безусловно, надо было пресекать, но правоохранительным органам необходимо правильно ставить задачи: «под раздачу» не должны попадать случайные люди».

Что касается наличия внешней угрозы, то предупреждения со стороны Лукашенко абсолютно правильные, считает Клинцевич. И главная опасность не в прямом военном вмешательстве, от которого Белоруссию есть кому защитить в рамках Союзного договора и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а в расшатывании ситуации изнутри.

«Прямой военной интервенции против Белоруссии я не боюсь, опасность в другом — в попытках руками Запада изнутри раскачать там ситуацию, — говорит сенатор Клинцевич. — Это схема давно известна и отработана. Когда-то были «гвоздички» («Революция гвоздик» в 1974 году в Португалии), потом «розы» («Революция роз» — цветная революция в Грузии в 2003 году), потом другие цвета и символы. А сейчас технологии с белыми цветочками: белые цветы, ленты и так далее. Все это сознательно используется как символ, как отработанный в других странах способ раскачивания белорусского общества».

Что касается очередного заявления Тихановской, то видно, как меняется ее риторика, отмечает собеседник ФАН.

«Сразу понятно, что с нею работают западные политтехнологи, вот она и разговорилась, — говорит Клинцевич. — Однако думать, что она может стать «национальным лидером», проиграв на выборах и не имея никакого политического опыта, даже близко не приходится. Хотя за ней, как мы видим, стоят разной масти и национальности опытные «советчики». Это продолжение тренда, о которым мы предупреждали и о котором предупреждал Лукашенко: превращение Белоруссии во вторую Украину. Но при всей эйфории, которую мы наблюдаем в связи с белорусскими событиями, должен сказать: количество людей, которые проголосовали за Лукашенко, значительно выше, чем думают политтехнологи на Западе».

Однако сейчас Запад пытается воспользоваться ошибками, допущенными белорусскими властями, и этому необходимо противостоять, предупреждает политик.

«Тихановская — это просто проигравший кандидат, у которого нет ни юридических, ни моральных прав заявлять о каких-то своих претензиях на особую роль в белорусском обществе. То, что мы наблюдаем, это попытка запустить в Белоруссии деструктивные процессы, расколоть там гражданское общество. Но любые попытки вмешательства извне, тем более с угрозой применения оружия, как мы видим сегодня со стороны НАТО, только консолидируют белорусское общество вокруг власти, уж поверьте мне», — говорит российский сенатор, давая совет руководству братской страны.

«В этих условиях дам важный совет Александру Лукашенко: сегодня белорусским властям нужно исправлять ошибки, не бояться идти на диалог, нужно слушать людей. Только так можно решить стоящие перед белорусским обществом задачи», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, по данным белорусского ЦИК на них более 80% голосов набрал Александр Лукашенко. Занявшая второе место Светлана Тихановская набрала 10%. После выборов она покинула страну и сейчас находится в Литве.

В последние несколько дней в Белоруссии прошла серия массовых акций как в поддержку Александра Лукашенко, так и направленных против него.