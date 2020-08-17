Психолог объяснил, почему Асмус и Гагарина подписаны на бывших в соцсетях

Москва, 17 августа. Известные артистки Полина Гагарина и Кристина Асмус, несмотря на разрыв отношений с мужьями, все еще подписаны на них в социальных сетях. Такое поведение объяснил психолог Максим Алябьев.

Фанаты не перестают обсуждать подробности личной жизни популярных певицы и актрисы. Они отметили, что документы о разводе еще не подписаны, однако супруг Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков уже был замечен с привлекательной клиенткой. А шоумен Гарик Харламов после разрыва с Асмус появлялся в обществе с неизвестной блондинкой.

При всем при этом Гагарина и Асмус еще не отписались от своих бывших возлюбленных в социальных сетях. Поклонники обратили внимание, что мужчины поступили ровным счетом наоборот.

Психолог Алябьев напомнил, что социальные сети создают искаженное видение действительности, где все пользователи счастливы и успешны. Поэтому сообщения о разводе зачастую повергают людей в шок.

По его словам, мужчины болезненнее переживают разрыв и стремятся сократить общение с обидчиком до минимума. А вот представительницы прекрасного пола, считает Алябьев, могут воспользоваться ситуацией в своих целях.

«Публичным людям необходимо поддерживать свой образ, часто они могут использовать факт расставания как еще один инструмент для пиара», — цитирует его KP.Ru.

Напомним, что в центре внимания в настоящее время находится и развод актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. В браке они прожили почти девять лет, вместе воспитывали дочь и сына. Однако несколько месяцев назад артистка стала жаловаться на неадекватное поведение супруга и даже побои с его стороны, после чего объявила о разрыве отношений.