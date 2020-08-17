Стал известен порядок вакцинации медиков от коронавируса

Москва, 17 августа. Медицинские работники и лица из групп повышенного риска по COVID-19 будут прививаться от коронавируса в первую очередь, параллельно с проведением третьего этапа исследований вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве отметили, что российский препарат против COVID-19, созданный специалистами Центра имени Гамалеи, зарегистрирован «на условиях».

«В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования», — пояснили в пресс-службе министерства.

Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину против коронавируса нового типа. Препарат создали в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Его серийное производство начнется в ближайшие две недели на заводе «Биннофарм» в Зеленограде.

Клинические испытания вакцина прошла в июне-июле, ее безопасность и эффективность были доказаны успешно. У всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет выработались высокие титры антител к вирусу SARS-CoV-2, не наблюдалось серьезных осложнений.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ученых, разработавших препарат, пытаются переманивать. Но подчеркнул, что сделать этого не удается.