Вчерашний грудничок уже почти уверенно ходит, пытается произносить первые слова и отлично понимает все, что говорят ему мама и папа. Что подарить ребенку на год рождения, чтобы подарок оказался одновременно интересным и полезным? Какую игрушку выбрать в богатом ассортименте детских магазинов? Рассказываем о правильных подарках для годовалого крохи с учетом особенностей его физического и психического развития.

Уже самостоятельный: особенности развития годовалого ребенка

До года малыши проводят много времени на руках у родителей, в кроватке, коляске. После года они начинают активно познавать мир вокруг, так как осваивают один из главных навыков — ходьбу. Ей предшествует ползанье, которое позволяет крохе добираться до самых дальних уголков квартиры и оказываться там, где взрослые не ожидают. Но ходьба — это другое, совершенно новый уровень возможностей.

Малыш может подняться на ножки и рассмотреть, ощупать, попробовать на вкус новые предметы. Это делает мир вокруг него более понятным, позволяет разнообразить тактильные ощущения и увеличивает интерес к предметам. Кроха очень непоседлив: он карабкается на диваны, подходит к ящикам и открывает их, толкает свою коляску и проявляет крайнее недовольство, если ему мешают в его важных занятиях.

К году малыш уже совершеннее владеет собственными ручками и может брать одновременно два предмета. Ему подчиняются и мелкие вещи. Например, пуговицы, которые он может захватить пальчиками. Ему нравятся предметы ярких цветов: красные, синие, желтые, зеленые, так как различать их он начал совсем недавно, буквально полгода назад. А особый интерес вызывают объекты крупные, их малыш готов с увлечением исследовать, ощупывать, пытаться оценить на вкус.

Что любят делать дети в этом возрасте:

сооружать пирамиды из крупных предметов, а потом ломать их и все начинать сначала;

швырять игрушку, ждать ее возвращения в маминых руках и швырять снова;

искать игрушки, которые прячут родители;

заполнять коробки разнообразными предметами и высыпать их на пол.

Наблюдательность крохи позволяет ему воссоздавать сюжеты, которые он ежедневно видит вокруг или в которых участвует сам. Он может пытаться накормить куклу или мишку кашей, уложить их спать или потанцевать с любимым пупсом. Поэтому в годовалом возрасте у малыша уже может появиться любимая игрушка, которая будет сопровождать его повсюду.

Что подарить на год мальчику

Малышу понравится все, что будет достаточно крупным и ярким. Обращайте внимание на эти подарки.

Пирамиды из мягких, разноцветных элементов. Идеально, если пирамидка изготовлена из текстиля и синтепона, а ее основание не причинит вреда крохе, даже если тот случайно упадет на игрушку. Пирамидка может увлечь годовалого малыша надолго.

Идеально, если пирамидка изготовлена из текстиля и синтепона, а ее основание не причинит вреда крохе, даже если тот случайно упадет на игрушку. Пирамидка может увлечь годовалого малыша надолго. Кубики. Обязательно крупные, из поролона и ткани или из мягкого пластика. В этом возрасте детишкам еще не так интересны кубики с рисунками и тем более буквами, для такого подарка время придет через пару лет. А пока выбирайте наборы из больших кубиков разных цветов, углы которых легко вогнуть внутрь, если нажать на них пальцем.

Обязательно крупные, из поролона и ткани или из мягкого пластика. В этом возрасте детишкам еще не так интересны кубики с рисунками и тем более буквами, для такого подарка время придет через пару лет. А пока выбирайте наборы из больших кубиков разных цветов, углы которых легко вогнуть внутрь, если нажать на них пальцем. Конструкторы. Выбирайте конструкторы с самыми крупными деталями. Пусть их будет немного, но крохе подарок обязательно понравится. Плюс он будет полезным, так как помогает развивать мелкую моторику. Такой конструктор проживет в доме минимум три года, и играть с ним малыш будет каждый день.

Выбирайте конструкторы с самыми крупными деталями. Пусть их будет немного, но крохе подарок обязательно понравится. Плюс он будет полезным, так как помогает развивать мелкую моторику. Такой конструктор проживет в доме минимум три года, и играть с ним малыш будет каждый день. Сортеры. Так называют игровые наборы, в которых нужно сортировать фигурки разных форм: раскладывать их в кучки или проводить через отверстия нужной формы. Элементы сортера достаточно большие, чтобы удобно брать в ручку, их малыш будет использовать не только по прямому назначению, но и для других игр.

Так называют игровые наборы, в которых нужно сортировать фигурки разных форм: раскладывать их в кучки или проводить через отверстия нужной формы. Элементы сортера достаточно большие, чтобы удобно брать в ручку, их малыш будет использовать не только по прямому назначению, но и для других игр. Толокар. В годик мальчику можно подарить первую машину. Толокары — это крупные машинки, для катания на которых крохе нужно отталкиваться ножками от пола. Можно рулить и складывать под сиденье все свое богатство: кубики, погремушки, детали конструктора и сортера.

Большинство из игрушек, подаренных на год, становятся любимыми и используются очень долго. С толокарами дети не спешат прощаться до пяти-шести лет.

Что подарить на год девочке

Те же подарки, которые порадуют мальчика, придутся по душе и девочке, ведь в этом возрасте дети не идентифицируют собственную половую принадлежность. Однако если родителям хочется воспитать настоящую принцессу, то можно выбирать такие подарки.

Первая кукла. Это может быть привычная кукла в платье и с бантиками, а может быть пупс в одежде или большой мягкий мишка. Девочки с удовольствием берут с собой любимцев на прогулку, спят с ними, а когда становятся старше, то практикуются в кормлении и укладывании спать.

Это может быть привычная кукла в платье и с бантиками, а может быть пупс в одежде или большой мягкий мишка. Девочки с удовольствием берут с собой любимцев на прогулку, спят с ними, а когда становятся старше, то практикуются в кормлении и укладывании спать. Качели. Все малыши любят качаться, а когда качели есть в доме, то это двойное удовольствие для ребенка и родителей. Можно развлекаться сколько угодно, как угодно и в любое время. И катать на качелях свою принцессу, конечно же, будет папа.

Все малыши любят качаться, а когда качели есть в доме, то это двойное удовольствие для ребенка и родителей. Можно развлекаться сколько угодно, как угодно и в любое время. И катать на качелях свою принцессу, конечно же, будет папа. Коврик-паззл. Крупные, яркие, мягкие детали легко соединять между собой, а вытаскивать и менять местами серединки очень интересно. Малышка с удовольствием будет занята ковриком-паззлом, который поможет в развитии мелкой моторики.

Крупные, яркие, мягкие детали легко соединять между собой, а вытаскивать и менять местами серединки очень интересно. Малышка с удовольствием будет занята ковриком-паззлом, который поможет в развитии мелкой моторики. Первые краски. Чтобы рисовать первые картины, ребенку не нужны кисточки и мольберт. Достаточно набора пальчиковых красок и нескольких листков бумаги. Пальчиковые краски — гениальная детская игра, которая развивает мозг ребенка и его творческие способности.

Чтобы рисовать первые картины, ребенку не нужны кисточки и мольберт. Достаточно набора пальчиковых красок и нескольких листков бумаги. Пальчиковые краски — гениальная детская игра, которая развивает мозг ребенка и его творческие способности. Каталка. Яркая, звонкая, большая игрушка, которую можно толкать перед собой на палочке, — прекрасный выбор для детей в возрасте одного года. Крохи обожают выходить с ними на улицу и бегать с ними по квартире.

И мальчику, и девочке в возрасте года пора познакомиться с книгами — большими, красочными, с плотными картонными страницами. Малыши обожают листать такие книги, пробовать их на зуб, а короткие стихи, которые читают мама или папа, запоминаются ребенку надолго.

Что не стоит дарить ребенку на год

В вопросе, что можно подарить ребенку на год рождения, важно оценивать безопасность подарка. Ребенку нельзя давать в руки игрушки, которые содержат мелкие предметы:

конструкторы с мелкими деталями — пластиковые, магнитные;

кукол, мягкие игрушки с нашитыми пуговицами, замками;

машинки с небольшими колесами.

Если есть риск, что малыш оторвет небольшой предмет от игрушки, он обязательно это сделает. А любой мелкий предмет обязательно будет отправлен в рот, что создает риск удушья.

Кроме того, не стоит покупать детям дешевые музыкальные, говорящие, светящиеся игрушки. Такие перегружают нервную систему малыша, делают его раздражительным, а часто даже пугают. Игрушка должна быть спокойной, безопасной и без сюрпризов, тогда годовалый кроха будет играть с ней с пользой и удовольствием.