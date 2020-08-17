Наргиз намерена засудить Жириновского за «обезьянку»



Москва, 17 августа. Певица Наргиз Закирова намерена обратиться в суд, чтобы отстоять свое достоинство. Артистку оскорбил Владимир Жириновский.

Запись появилась в официальном аккаунте певицы после резкого высказывания лидера ЛДПР в эфире телеканала НТВ. Политик указал на фотографию Наргиз Закировой и назвал ее «чудищем» и «обезьянкой». Фрагмент программы опубликован на странице артистки. По словам Наргиз, ее юрист подтвердил, что высказывание Владимира Жириновского можно признать оскорблением, что является нарушением статьи 5.61 КоАП России.

«Исходя из этого, оскорбление меня, исходящее из уст г-на Жириновского, является правонарушением. Без лишней демагогии осведомляю об этом факте как самого г-на Жириновского, так и вас, друзья мои. У меня — пока все на сегодня», — подытожила Нарзиг в своем Instagram.

Согласно КоАП РФ Жириновский может быть оштрафован на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Фанаты поддержали артистку.

«Наргиз, не оставляй это просто так!», «Да уж. Наргиз, не расстраивайтесь. Черный пиар тоже пиар», «Не обращайте внимания», — комментируют запись пользователи.

49-летняя Наргиз Закирова, финалистка шоу «Голос», не в первый раз отвечает на оскорбления через социальные сети. Ранее актер Иван Охлобыстин обвинил певицу в «пагубном пристрастии к алкоголю». Заочная перепалка возникла после заявления Наргиз о «мафии» и страхе везти детей в Россию. Также на поведение артистки жаловался один из организаторов ее концертного тура. Он сообщал, что после концерта в Воронеже артистка не оплатила многотысячный счет за алкоголь.