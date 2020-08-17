Молодой муж Бабкиной показал фото в чулках из московской больницы

Москва, 17 августа. Гражданский муж эстрадной исполнительницы Надежды Бабкиной певец Евгений Гор оказался в больнице. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Возлюбленный Бабкиной опубликовал в соцсети фото своих ног в белых чулках. На снимке можно заметить, что Гор лежит на больничной койке.

«Возможно, стоит попробовать пойти в или на балет», — написал певец под фотографией.

Снимок из больницы встревожил подписчиков возлюбленного Бабкиной. Знакомые Гора начали спрашивать, что с ним случилось.

«Я решил кое-что на лоб пришить, чтобы красиво было», — пошутил певец.

Однако Гор все же признался, что на самом деле лег в больницу, чтобы исправить носовую перегородку. Что касается компрессионных чулков, то певец смог объяснить и это.

«У нас это обязательная процедура перед операцией, чтобы тромбов не было», — отметил молодой муж Бабкиной.

Подписчики Гора пожелали певцу скорейшего выздоровления и обратили внимание, что ему очень идут белые чулки.

«Ходи так, и все только ноги заметят и на нос даже не обратят внимания, пока заживает», — посоветовала ella_manana.

«Ноги и вправду очень хороши и стройны», — сделала комплимент Гору ryzkova8888.

«Чулочки супер! Попробовать точно нужно!» — прокомментировала слова певца о балете tatyanastaruseva.

Ранее музыкальный критик и журналист Сергей Соседов резко высказался об отношениях Гора и Бабкиной. По мнению Соседова, вряд ли партнеры, у которых разница в возрасте составляет 30 лет, по-настоящему счастливы.