Захарова назвала лицемерием заявление Макрона о Белоруссии

Москва, 17 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерием призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу. В своем Twitter он написал, что ЕС должен поддерживать участников мирных манифестаций в Белоруссии, и задал вопрос, когда он попросит объединение поддержать акции сотен тысяч «желтых жилетов».

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч «желтых жилетов», которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран — членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве?» — написала Захарова на своей странице в Fаcebook.

По мнению дипломата, такое заявления Макрона — чистое лицемерие.

«Лицемерие как оно есть», — подчеркнула она.

По всей Белоруссии 9 августа начались массовые протестные акции. Причиной стали итоги президентских выборов, на которых с подавляющим преимуществом победил бывший глава государства Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,1% избирателей, в то время как его главного оппонента — Светлану Тихановскую — поддержали только 10,12% белорусов.

Для разгона протестующих в первые дни в Минске применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Более 6,5 тысячи участников несогласованных акций задержали. По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых более 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий погиб.