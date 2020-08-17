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Дочь назвала причину смертельной травмы Легкоступовой

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Дочь назвала причину смертельной травмы Легкоступовой

Москва, 17 августа. Известная эстрадная певица Валентина Легкоступова перед госпитализацией назвала причину полученных ею смертельных травм. Слова артистки передала ее дочь Анетта Бриль.

Во вторник стало известно о том, что заслуженная артистка РФ попала в больницу с травмой головы. В прессе появилась информация, что Легкоступова оказалась в наркологической клинике в состоянии алкогольного опьянения и с гематомами на руках и ногах.

По словам дочери, певица по пути в больницу утверждала, что упала сама. Супруг артистки Юрий Фирсов на допросе уточнил, что жена получила травму в ванной, где оступилась и упала.

Примечательно, что никто из свидетелей в ходе общения с полицией не высказал предположения о причастности Фирсова к гибели исполнительницы. Хотя со стороны родных были многочисленные намеки на то, что смерть звезды — результат избиения супругом.

Дочь назвала причину смертельной травмы Легкоступовой

Напомним, что недавно появились сообщения о якобы похищении Фирсова. Правоохранители предполагают, что речь идет лишь о пиар-ходе для телевизионных шоу.

Бриль сообщила о смерти матери 14 августа. Заслуженная артистка РФ скончалась в возрасте 54 лет. Как пишет «Утро.ру», Легкоступова была в тяжелом состоянии. Певицу подключили к аппарату ИВЛ, а затем она впала в кому.

Недавно авторы программы «Идеальный ремонт» показали квартиру умершей артистки. Они также выложили несколько фотографий самой Легкоступовой, сделанных во время съемок. На каждом снимке певица искренне улыбается.

Источник: Московский комсомолец
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