Семенович привело в восторг трогательное фото Нюши с мужем из Турции

Москва, 17 августа. Певица Нюша поделилась новым фото с отдыха в Турции, куда улетела на свой день рождения. Снимок артистки с супругом Игорем Сивовым понравился интернет-пользователям, среди которых и ее коллеги по сцене.

Поездка за границу стала для Нюши сюрпризом, его устроили друзья певицы по случаю ее 30-летия. Как пишет Teleprogramma.pro, они арендовали частный самолет и всей компанией отправились в пятизвездочный отель Белека. Этот турецкий курорт считается одним из самых респектабельных и комфортных на средиземноморском побережье.

По прилете певицу ждал роскошный ужин в ресторане с приглашенными турецкими артистами, огромный праздничный торт с ее фигуркой и фейерверк на пляже. Звезда много танцевала и веселилась, а в одном из постов написала, что этот день был самым лучшим.

Счастье с Нюшей разделил ее 39-летний супруг — бизнесмен Игорь Сивов. Трогательный снимок из Турции с ним певица опубликовала в своем Instagram.

«Любовь витает в воздухе», — подписала она фото.

Одной из первых прокомментировала кадр певица Анна Семенович. Свой восторг она выразила в виде лайка. Также фото пары прокомментировала другая российская исполнительница, Рита Дакота.

«Какие красивые», — восхитилась она влюбленными.

Не оставили кадр без комплиментов и фанаты Нюши.

«Самые красивые», — заявила_alinakokorina_. «Вы идеально подходите друг другу», — отметили в фан-аккаунте звезды nyusha_idol. «Мои любимые», — призналась alinask19. «Потрясающая пара», — оценила супругов ego_sum_serafim.

Нюша и Сивов вместе уже около трех лет. Они воспитывают общую дочь Симбу, которой в начале ноября исполнится два года.

В июле певица впервые призналась, что увела супруга из семьи. На момент знакомства с артисткой общественный деятель из Казани был женат и воспитывал двоих сыновей, но это не помешало звезде закрутить с ним роман.