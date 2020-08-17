Леру Кудрявцеву «избила» тайка на отдыхе в Турции

Анкара, 17 августа. Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева продолжает делиться с подписчиками впечатлениями от отдыха в Турции. Недавно знаменитость призналась в Instgram Stories, что в отпуске ей пришлось пережить нечто необычное.

«Только что меня избила тайка. Просто отфигачила так! Ходила, скакала, вертела… Круто!» — заявила Кудрявцева.

Оказалось, что телеведущая решила на отдыхе посетить спа-процедуры и пройти сеанс массажа. Звезда продемонстрировала подписчикам ложе, на котором происходило «избиение».

«Всем мазохистам рекомендую!» — сказала ведущая.

Отметим, что Кудрявцева уже несколько лет страдает от болей в спине. Причиной является межпозвоночная грыжа, дающая о себе знать в самые неподходящие моменты. По словам Кудрявцевой, в ее ситуации хождение на каблуках становится пыткой, но ведущая все равно идет на это ради работы.

Сейчас телеведущая проводит отпуск в Турции вместе с дочерью. Кудрявцева рассказала подписчикам, что маленькая Маша очень боится подходить к морю, но в бассейне плавает с удовольствием.

Кроме того, ведущая продемонстрировала в Instagram роскошный отель, в котором она отдыхает. Многих подписчиков Кудрявцевой это возмутило, поскольку они посчитали такое хвастовство бестактным по отношению к рядовым гражданам. Фолловеры телеведущей предположили, что ее поездка стоит, как малогабаритная квартира.