Астролог рассказала, кого в середине августа ждет удача

На этой неделе накал страстей начнет стихать, Марс и Солнце сегодня преодолевают свои рубежи и переходят в новые знаки. При этом Солнце выходит из острой накшатры Ашлеша. Венера освобождается от уколов Марса. И уже к середине недели концентрация неприятностей понизится, и 21 августа будет одним из самых благоприятных дней с начала месяца. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала астролог Яна Ваганова.

17 августа, понедельник

Понедельник станет благоприятным днем, чтобы оказать поддержку близким и нуждающимся. Любые поездки и начинания несут процветание. Но не начинайте важных дел. Удача в этот день в надевании новой белой одежды.

«Подойдет даже такая мелочь, как резинка для волос — это даст шанс получить неожиданную обновку или подарок, возможность сама вас найдет. Проверьте сами», — заявила Ваганова.

18 августа, вторник

Это будет неблагоприятный день, связанный с внутренними страхами. Вас могут вовлечь в рискованную ситуацию, где на кону будет ваш авторитет или будет высокий риск конфликтов, отравлений, проблемы от жидкостей.

«Удача придет от кошек — позаботьтесь о бездомных четвероногих, перечислите в ветприюты хотя бы минимальную сумму и негативные вибрации дня обернутся для вас добрыми вестями», — пояснила Ваганова.

19 августа, среда

В этот день наша энергетика смешивается с энергиями дня и настраивается на новый месяц. День хорош для завершения дел, возврата долгов и наведения порядка.

«С активных действий лучше переключиться на планирование и немного помечтать. Это день поклонения предкам, будет благоприятно посетить церковь и поставить свечу за свой род», — добавила астролог.

20 августа, четверг

Этот день — проверка на прочность вашего духа. Если что-то пойдет не так, постарайтесь все спокойно обсудить, не принимая близко к сердцу, иначе не избежать депрессии.

«Удача придет от планирования и хорошо организованных действий. А вот поход по магазинам способен обернуться большой тратой денег, не делайте долгов», — рассказала Ваганова.

21 августа, пятница

Благоприятный день, когда пассивность противопоказана. Удачно заниматься строительством, садовыми работами, все начинания принесут устойчивые плоды. Ужин в кругу семьи или романтическое свидание принесут удовольствие. Удача придет от добровольного участия в благотворительной деятельности.

22 августа, суббота

Оптимизм и творчество — вот девиз этого дня. Астролог рекомендует начать утро с мантры. В этот день вы точно знаете, чего хотите от жизни, но начинать активных действий не нужно, день «пустые руки» не даст желанного результата.

«А вот физические нагрузки будут очень кстати. Посвятите день рутинным занятиям, уделите внимание своему здоровью. Счастье придет от заботы о теле: массаж, баня, СПА-процедуры, маникюр», — добавила Ваганова.

23 августа, воскресенье

Благоприятный, но эмоциональный день. Отлично пройдут путешествия, а также походы по магазинам, музеям, обсерваториям и развивающим кружкам. Вас будет тянуть на интеллектуальные приключения и дискуссии на научные темы.

«Удача будет сопутствовать сфере романтики и отношений», — заключила Ваганова.

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