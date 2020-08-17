Пушков предупредил о слабом месте политики Лукашенко

Москва, 17 августа. Слабая информационная политика в Белоруссии может привести к тому, что президент Александр Лукашенко проиграет оппозиции. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале российский сенатор отметил важность информационной политики государства. Он подчеркнул, что особое значение она приобретает в кризисный период.

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти», — написал он, указав, что главные битвы сегодня разворачиваются в сфере информации.

По мнению Пушкова, политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества.

«Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, — верный рецепт информационного проигрыша оппозиции», — предупредил он.

Белоруссия после президентских выборов 2020 года столкнулась с протестами. Недовольные итогами голосования граждане начали выходить на улицы и устраивать несогласованные акции. На некоторых предприятиях забастовки организовали рабочие.

В минувшую пятницу Центризбирком Белоруссии опубликовал окончательные данные по выборам. Согласно им, с подавляющим преимуществом победил Лукашенко, его поддержали 80,1% избирателей. За его главную соперницу, Светлану Тихановскую, проголосовали 10,12%

Многие эксперты сходятся во мнении, что если действующий глава государства оставит пост, это мгновенно отразится на всей стране – Белоруссия достигнет экономического и социального дна даже быстрее, чем Украина.