Дегтярев уволил главу Минздрава Хабаровского края

Хабаровск, 17 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил главу регионального Минздрава Александра Витько. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Новым министром здравоохранения Хабаровского края станет заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. После назначения он также продолжит исполнять обязанности зампредседателя.

«Поводом для таких решений стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как оказалось, 90% обращений, поступающих в краевое правительство от граждан, касаются вопросов медицины. Чаще всего жители Хабаровского края жалуются на обслуживание в поликлиниках.

Утром 17 августа Дегтярев провел внезапную проверку в поликлинике №8 поселка им. Горького. Он отметил, что на входе не измеряли температуру, а за анализами стояли большие очереди, хотя частично результаты можно было бы выдавать онлайн. Также Дегтярев рассказал, что охрана неуважительно общалась с пожилыми людьми.

«Система должна быть более дружелюбной. Чиновники должны идти навстречу людям, а не создавать дополнительные барьеры», — подчеркнул исполняющий обязанности главы Хабаровского края.

Ранее Михаил Дегтярев назначил нового главу регионального Минфина. Пост занял Валентин Костюшин.