Москва, 17 августа. Известная певица Светлана Лобода отдыхает в Турции вместе с дочерьми. Она показала фото с местного курорта.

На карантине Лобода жила дома вместе с детьми. Она привыкла, что дочери рядом. Сейчас, когда жизнь входит в привычное русло, певица вернулась на сцену.

Она прилетела в Турцию, чтобы дать концерт и покупаться в море. Лобода призналась, что в ее отношениях с дочерьми «есть нервущаяся тонкая нить».

«Где бы я ни была, что бы я ни делала, я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери — мое лучшее творение», — написала певица в Instagram.

На фото Лободу обнимает ее девятилетняя дочь Евангелина и двухлетняя Тильда. По слухам вторую девочку певица родила от солиста немецкой группы «Рамштайн» Тилля Линдеманна. Однако Лобода никак не комментирует эту информацию.

Самыми продолжительными отношениями у Лободы были с Андреем Царем — хореографом и танцовщиком, который работал с балетом Freedom. Однако в 2014 году певица рассталась с гражданским мужем.

Ранее сообщалось, что Лобода выпустила скандальный клип «Бум-Бум». Фанаты с критикой обрушились на певицу из-за слишком откровенных сцен. Многие просили ее больше никогда не опускаться до такого уровня.