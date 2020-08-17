Ученые назвали лучший материал для защиты от COVID-19

Оттава, 17 августа. Коронавирус при взаимодействии с одеждой из хлопка деградирует меньше чем за сутки, его невозможно обнаружить. Такой вывод сделали ученые из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета в Канаде.

Специалисты провели исследование, по итогам которого назвали хлопок лучшим материалом одежды для защиты от COVID-19. Они заметили, что из хлопка в настоящее время изготавливается множество элементов повседневной одежды, а также медицинские халаты. Таким образом, воспользоваться санитарным преимуществом материала могут и врачи, и обычные люди.

Помимо этого, выгодно и безопасно применение масок из хлопка. Но ученые предупредили, что медицинская маска тем не менее гораздо лучше справляется с защитой от вируса.

«Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно COVID-безопасной», — цитируют «Известия» ведущего научного сотрудника, заместителя заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова.

Ученые ранее назвали самые опасные места распространения коронавируса. По словам профессора молекулярной биологии Ноттингемского университета Джонатана Болла, крайне нежелательно в период пандемии посещение баров и ночных клубов. Дело в том, что в этих заведениях сложно соблюдать социальную дистанцию, а это, в свою очередь, увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией.