Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Вектор» запустил второй этап испытаний вакцины от коронавируса

31
0 Оставить комментарий

«Вектор» запустил второй этап испытаний вакцины от коронавируса

Новосибирск, 17 августа. Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», находящийся в Новосибирске, запустил второй этап испытаний вакцины от коронавируса. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, конечно [второй этап стартовал]. Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо», — рассказала она.

По словам Поповой, у тех, кто получил вакцину, пока не наблюдается никакой отрицательной реакции, в том числе и покраснений на месте укола. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что на втором этапе испытаний вакцину «Вектора» получат 86 добровольцев.

Также Попова ответила на вопрос, чем отличаются препараты центра им. Гамалеи и «Вектора». Она подчеркнула, что в каждой стране, в том числе и в России, должно быть несколько разных вакцин.

«Вектор» запустил второй этап испытаний вакцины от коронавируса

Напомним, разработка ученых центра им. Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат должен пройти пострегистрационные испытания, после чего вакцина поступит в гражданский оборот.

Первыми будут прививать людей из групп риска, например, врачей. Что касается масштабированной вакцинации, то она, по словам главы центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, запланирована на декабрь–январь.

«Вектор» запустил второй этап испытаний вакцины от коронавируса

Источник: ТАСС
Новости партнеров