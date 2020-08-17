«Вектор» запустил второй этап испытаний вакцины от коронавируса

Новосибирск, 17 августа. Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», находящийся в Новосибирске, запустил второй этап испытаний вакцины от коронавируса. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, конечно [второй этап стартовал]. Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо», — рассказала она.

По словам Поповой, у тех, кто получил вакцину, пока не наблюдается никакой отрицательной реакции, в том числе и покраснений на месте укола. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что на втором этапе испытаний вакцину «Вектора» получат 86 добровольцев.

Также Попова ответила на вопрос, чем отличаются препараты центра им. Гамалеи и «Вектора». Она подчеркнула, что в каждой стране, в том числе и в России, должно быть несколько разных вакцин.

Напомним, разработка ученых центра им. Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат должен пройти пострегистрационные испытания, после чего вакцина поступит в гражданский оборот.

Первыми будут прививать людей из групп риска, например, врачей. Что касается масштабированной вакцинации, то она, по словам главы центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, запланирована на декабрь–январь.