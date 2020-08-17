Галкин заступился за шихан Куштау в Башкирии

Москва, 17 августа. Юморист Максим Галкин выступил в защиту шихана Куштау в Башкирии. Он против того, чтобы Башкирская содовая компания добывала там известняк.

Галкин уверен, что шихан — это уникальное природное явление. Единственное с точки зрения флоры и фауны, геологии, археологии, добавил артист. Он подчеркнул, что с башкирским шиханом связано много поверий и легенд.

Галкин обвинил Башкирскую содовую компанию в том, что она хочет разбогатеть за счет народного достояния.

«Проблема России не в том, что у нас бедных много, а в том, что богатые никак не нажрутся. Башкирская содовая компания, вы уничтожаете лицо Башкортостана», — резко сказал он в своем обращении в Instagram.

Артист добавил, что в России не так много природных ландшафтов, которые являются визитной карточкой. И Куштау в Башкирии — как раз из их числа.

На момент публикации видео с Галкиным посмотрели более 4,2 млн человек.

Куштау является одиночной горой возле города Стерлитамак, жители Башкирии против работ на Куштау. Они просят властей остановить уничтожение природного памятника.

Известно, что в 2019 году Башкирская содовая компания получила разрешение на разработку карьера, поскольку компания на грани разорения.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что будет найден компромисс между общественниками и содовой компанией.