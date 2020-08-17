Глава Россельхознадзора рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки»

Москва, 17 августа. Люди, которые ввозят санкционные продукты в Россию, стали действовать более изощренно. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК.

По словам Данкверта, теперь труднее доказывать, что ввозимая продукция действительно попадает под санкции.

«Если в первые годы мы находили этикетки на упаковках и могли доказать, что эта продукция относится к запрещенной, то сегодня найти какие-либо следы сложно», — отметил глава Россельхознадзора.

Данкверт рассказал, что недобросовестные бизнесмены пытаются выдавать санкционную продукцию за выращенную или изготовленную в тех странах, в отношении которых ограничения не действуют. Работают контрабандисты и по другой схеме — машина заезжает на территорию РФ якобы на заправку, однако при досмотре выясняется, что на автомобиле стоят «левые» номера, а у водителя есть сопроводительные документы на перевозку из одного региона РФ в другой, передает НСН.

Еще один способ ввоза «санкционки» — ложный транзит. По документам машина якобы следует через территорию РФ из Белоруссии в Казахстан, однако фактически водитель разгружается в Москве.

По мнению Данкверта, чтобы побороть контрабандистов нужно ужесточить меры борьбы с ними. Так, глава Россельхознадзора предлагает конфисковывать автомобили, на которых ввозят запрещенную продукцию, пишет РИАМО. В таком случае перевозчик, соглашающийся на контрабанду, будет понимать, что он может лишиться машины.