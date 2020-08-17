Эксперт назвал секретные коды для управления смартфоном

Москва, 17 августа. Глава компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что MMI-коды помогут владельцу смартфона общаться с сервисным центром его мобильного оператора.

По словам эксперта, MMI-коды называют «секретными». Пользовать смартфона должен набрать код, состоящий из цифр, «звездочки» и «решетки».

С помощью таких кодов он сможет узнать баланс счета, получить услуги, поменять тариф. Кроме того, оператор идентифицирует клиента по MMI-кодам.

Мясоедов отметил, что у таких кодов есть недостатки. Иногда телефон работает некорректно и нужно его перезагружать. Однако есть и плюсы: не придется звонить оператору и ждать своей очереди для связи с сотрудником колл-центра.

Эксперт назвал самые популярные и простые команды. С помощью комбинации #06# можно узнать IMEI смартфона, *##7594## выключает телефон.

Для отката телефона к заводским настройкам нажмите ##7780##. Для удаления всех SMS-сообщений просто наберите #5376#. Некоторые коды универсальны, другие используются только для смартфонов на Android или IOS.