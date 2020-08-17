Мишустин обсудил с Носовым развитие Магаданской области

Магадан, 17 августа. Премьер России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Магадан встретился с губернатором региона Сергеем Носовым.

Мишустин и Носов обсудили экономическое развитие Магаданской области. Губернатор сообщил, что на фоне эпидемии коронавируса экономика области продолжает развиваться.

Только в 2019 году индекс промышленного производства составил 112,3% за счет золотодобывающей промышленности. Носов отметил, что в текущем году важно сохранить эту тенденцию.

Губернатор заверил, что объемы добычи золота не будут сокращаться. Растет число субъектов малого бизнеса, отметил он.

Мишустин сказал, что ему понравился Магадан. Он посетил онкологический диспансер и пообщался с рыбаками.

«Места очень интересные», — отметил российский премьер.

Глава региона также доложил о готовности Магаданской области к 1 сентября. Он подчеркнул, что по поручению президента Владимира Путина область будет готова открыть двери образовательных учреждений с начала учебного года.

Ранее сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение об увеличении Резервного фонда России.