В России предложили ужесточить наказание за пьяную езду с детьми

Москва, 17 августа. Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил лишать водителей прав на пять лет, если их поймали в пьяном виде за рулем в момент перевозки детей.

Инициатива была направлена в виде письма на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Общественник напомнил, что сейчас за подобное нарушение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Это наказание касается случаев, когда водители едут сами и когда перевозят детей, пишет RT. Курдесов считает, что его нужно ужесточить. Он предложил для пьяных пассажиров назначить штраф в размере 60 тысяч рублей с лишением прав до трех лет.

Если нетрезвый водитель перевозил ребенка, то штраф следует повысить до 90 тысяч рублей и отобрать водительское удостоверение на пять лет, считает активист.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили жестко наказывать за повторное мелкое хулиганство с использованием автомобиля.