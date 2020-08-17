Врач назвала самый вредный продукт для почек

Москва, 17 августа. Врач-нефролог Людмила Артюхина рассказала, что самым вредным продуктом для почек является поваренная соль.
Специалист обратила внимание, что люди стали больше употреблять соль. Это связано с популярностью фастфуда и полуфабрикатов.
Получается, что порог солевой восприимчивости становится выше, пояснила нефролог. Она добавила, что при болезнях почек нет ярких симптомов. Поэтому россияне попадают в больницу, когда болезнь находится в тяжелой стадии.
Артюхина отметила, что в некоторых случаях болезни почек сопровождаются слабостью и повышенной утомляемостью. Иногда у больного могут отекать ноги при ходьбе.
То есть заболевание протекает субклинически. Часто больные почки приводят к повышению артериального кровяного давления. Врач посоветовала ограничивать себя в употреблении соли и заниматься спортом.
Только правильное питание, физическая активность и позитивный настрой помогут вам быть здоровыми долгие годы.
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