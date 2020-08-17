НПФ отстали от ПФР в индексации пенсий

Москва, 17 августа. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) проиндексировали пенсии ниже показателей Пенсионного фонда России (ПФР).

«Коммерсант» со ссылкой на отчетности 29 НПФ сообщает, что средневзвешенная корректировка пожизненных выплат накопительных пенсий и срочных пенсий составила 8% и 7,1% соответственно. Ранее ПФР уведомил, что его корректировки тех же выплат составили 9,1% и 8%. По данным издания, в Пенсионном фонде России пожизненные пенсии получают около 80 тысяч человек, срочные — 32 тысячи. Корректировка пенсий в негосударственных пенсионных фондах коснется десятков тысяч граждан.

Напомним, что корректирующие коэффициенты определяют размер повышения накопительных пенсий. На корректировку влияют также дополнительные взносы по программе софинансирования пенсионных накоплений, а также инвестиционный доход вышедших на пенсию людей, который был начислен на накопительный счет в период до назначения им пений.

Выплаты по пенсионным накоплениям повышаются ежегодно 1 августа в зависимости от результатов инвестирования портфелей за предыдущий года.

«Коэффициенты корректировки считают актуарии фондов. Они зависят только от полученного дохода и рассчитываются так, чтобы денег в резервах хватило весь положенный срок», — пояснила руководитель департамента персонального учета НПФ «Сафмар» Наталья Фадеева.

По мнению экспертов, отставание НПФ от ПФР связано с тем, что частные фонды сформировали не очень крупные портфели резерва выплат, что определяет необходимость держать средства в ликвидных и консервативных инструментах, обеспечивающих стабильный, но не такой высокий доход.