В соцсетях показали квартиру покойной Легкоступовой

Москва, 17 августа. Авторы программы «Идеальный ремонт» показали квартиру умершей 14 августа певицы Валентины Легкоступовой.

В конце прошлого года артистка приняла участие в съемках шоу «Идеальный ремонт». При помощи дизайнеров и мастеров по отделке преобразилась ее спальня. Легкоступова осталась довольна увиденным.

В своем Instagram авторы программы показали, как изменилась спальная комната певицы после того, как за дело взялись профессионалы. Во-первых, ее разделили на зону для сна и место для отдыха, во-вторых — установили камин, которые придает ощущение уюта.

Подписчики шоу в соцсети по достоинству оценили преобразившийся интерьер в квартире Легкоступовой, а также саму героиню выпуска.

«Чудесная спальня, замечательная хозяйка, интересная беседа», — отметила verbena_41.

«Мне очень понравилось! Уютно, роскошно и практично!» — прокомментировала penelopa9.

«Очень хороший проект, прекрасная героиня, поздравляю!» — написала irinanikitina6749.

В тот же день авторы «Идеального ремонта» выложили несколько фотографий самой Легкоступовой, сделанных во время съемок. На каждом снимке певица искренне улыбается.

Валентина Легкоступова скончалась 14 апреля на 54-м году жизни после операции по удалению гематомы в черепе и нескольких дней комы.