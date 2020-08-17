В России введут штрафы за срыв сроков добычи полезных ископаемых

Москва, 17 августа. Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий введение штрафов за неосвоение и срыв сроков добычи полезных ископаемых.

Как пишут «Известия», законопроект был подготовлен законодательным собранием Татарстана. Его авторы объясняют свою инициативу проблемой недополучения налогов в бюджет, а также расхождением планов добычи и фактическими показателями. В Госдуме поддержали предложение законодателей и предложили ужесточить наказание вплоть до лишения лицензии.

Введение штрафов поддержали и в российском правительстве. Документом предлагается штрафовать граждан на сумму до трех тысяч рублей, должностных лиц — до 40 тысяч рублей, юридических — до полумиллиона.

Авторы законопроекта указывают, что бюджет Татарстана ежегодно недополучает миллионы рублей из-за нарушений в сфере добычи полезных ископаемых.

«Бюджет Республики Татарстан недополучает налог на добычу полезных ископаемых в объеме 81,28 млн рублей в год. Еще 9,91 млн рублей в год регион теряет из-за нарушения сроков выполнения лицензионных соглашений», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты Госдумы отметили, что штрафы, предлагаемые их коллегами из Татарстана, несущественны. Член фракции ЛДПР Валерий Селезнев считает, что целесообразнее было бы лишать компании-нарушители лицензий или подвергать ревизии. Его точку зрения разделяет эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.