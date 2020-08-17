В России введут штрафы за срыв сроков добычи полезных ископаемых

Москва, 17 августа. Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий введение штрафов за неосвоение и срыв сроков добычи полезных ископаемых.
Как пишут «Известия», законопроект был подготовлен законодательным собранием Татарстана. Его авторы объясняют свою инициативу проблемой недополучения налогов в бюджет, а также расхождением планов добычи и фактическими показателями. В Госдуме поддержали предложение законодателей и предложили ужесточить наказание вплоть до лишения лицензии.
Введение штрафов поддержали и в российском правительстве. Документом предлагается штрафовать граждан на сумму до трех тысяч рублей, должностных лиц — до 40 тысяч рублей, юридических — до полумиллиона.
Авторы законопроекта указывают, что бюджет Татарстана ежегодно недополучает миллионы рублей из-за нарушений в сфере добычи полезных ископаемых.
«Бюджет Республики Татарстан недополучает налог на добычу полезных ископаемых в объеме 81,28 млн рублей в год. Еще 9,91 млн рублей в год регион теряет из-за нарушения сроков выполнения лицензионных соглашений», — говорится в пояснительной записке.
Депутаты Госдумы отметили, что штрафы, предлагаемые их коллегами из Татарстана, несущественны. Член фракции ЛДПР Валерий Селезнев считает, что целесообразнее было бы лишать компании-нарушители лицензий или подвергать ревизии. Его точку зрения разделяет эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
«Зачастую крупные компании берут лицензии, чтобы они не достались конкурентам. То есть для того, чтобы застолбить за собой участок, а потом ничего не делать. Штрафы, предложенные в законопроекте, несоразмерны возможностям компаний, которые ворочают миллиардами», — заявил Юшков.