Выходной для родителей первоклассников могут ввести в РФ

Москва, 17 августа. Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила дать родителям первоклассников дополнительный выходной 1 сентября.

Как пишет РИА Новости, соответствующее предложение Маркс направила на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Автор инициативы приводит данные опроса, согласно которым более половины респондентов планируют проводить своего ребенка на первый в жизни школьный урок. Большинство из тех, кто пойдет с первоклассниками в школу, заявили, что для этого им придется брать отгул или отпуск за свой счет. Каждый четвертый планирует договориться с работодателем, чтобы начать работу в День знаний на несколько часов позже обычного графика.

При этом 37% респондентов сообщили, что не могут отпроситься с работы 1 сентября. Среди причин они называют снижение доходов в период пандемии, невозможность отлучиться в связи со спецификой своей деятельности, а также отказ руководства. Между тем психологи утверждают, что присутствие родителей в школе особенно важно для первоклашек, испытывающих стресс в связи с резкой сменой обстановки.

«В целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников 1 сентября», — сказано в обращении Маркс.

Опрос Института прогрессивного образования был проведен среди 1,6 родителей в 75 регионах России.

Ранее RT сообщил, что в Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным семьям.