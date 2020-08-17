Эксперт назвал возможный срок введения третьей выплаты на детей

Москва, 17 августа. Начальник направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников уверен, что правительство рассмотрит возможность введения третьей выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей.

В беседе с «Live24» Масленников напомнил, что основной довод сторонников назначения третьей единовременной выплаты на детей в августе заключается в том, что эти средства помогли бы семьям собрать детей в школу. Эксперт полагает, что власти страны должны рассмотреть данный вопрос в ближайшие две недели.

«Если бы 1 сентября подразумевало дистанционный формат обучения, то не было бы необходимости покупать школьную форму и канцтовары, цены на которые выросли по сравнению с прошлым годом. Поэтому новости по поводу продления выплат наши соотечественники могут услышать в ближайшее время. Окончательная ясность появится в ближайшие 14 дней», — заявил он.

По мнению Масленникова, вопрос о продлении выплаты правительство РФ может обсудить после возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из рабочей поездки по регионам Дальнего Востока.

Напомним, единовременная выплата на детей в возрасте от трех до 16 лет была введена по инициативе президента РФ Владимира Путина в качестве антикризисной меры на фоне пандемии коронавируса. В июне и июле российские семьи смогли получить по 10 тысяч рублей на каждого подходящего по возрасту ребенка.

Ранее RT сообщил, что в Госдуме предложили обеспечить российских школьников защитными масками.