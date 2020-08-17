В Госдуме поддержали петицию о выплате 10 тысяч рублей на детей

Москва, 17 августа. Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что парламентарии поддерживают петицию россиян о продлении выплат на детей в размере 10 тысяч рублей.

Как пишет «Инфореактор», ранее на сайте Change.org появилась петиция с обращением к властям страны продлить на август единовременную выплату на детей в размере 10 тысяч рублей. На данный момент свои подписи под ней поставили уже более 250 тысяч человек.

По словам Власова, в Госдуме поддерживают инициативу, но окончательное решение будет принимать правительство.

«Инициатива хорошая. Мы ее, конечно, поддерживаем, потому что граждане поддерживают. Но последнее слово остается за Министерством финансов и правительством», — сказал депутат.

Власов добавил, что этот вопрос неоднократно обсуждался в Госдуме. По его мнению, продление выплаты на август станет безболезненным для российского бюджета.

«У бюджета такие возможности есть. Мы предлагали такой формат выплат: единовременный и ежемесячный, в зависимости от ситуации», — отметил парламентарий.

Напомним, единовременная выплата на детей в возрасте от трех до 16 лет была введена по инициативе президента РФ Владимира Путина в качестве антикризисной меры на фоне пандемии коронавируса. В июне и июле российские семьи смогли получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, подходящего по возрасту. По мнению россиян, еще одна выплата в августе помогла бы собрать детей в школу.