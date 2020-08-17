Компании в РФ включили в соцпакет выплаты при коронавирусе

Москва, 17 августа. Крупные российские предприятия добавили в свои социальные пакеты выплаты для сотрудников, связанные с коронавирусом нового типа.

Об этом сообщают «Известия», опросившие компании РФ из топ-50. Подобные выплаты, к примеру, включены в соцпакет «Ростелекома». Об этом же рассказали и в Сбербанке, где предусмотрен временный упрощенные порядок выплаты финансовой помощи для сотрудников, заразившихся новым коронавирусом и попавших в больницу. В «Ашан Ритейл Россия» готовые выплачивать страховку в случае смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«В начале пандемии в добровольное медицинское страхование были добавлены дополнительные услуги неотложной медицинской помощи, а также оплата лечения в стационаре при подтверждении диагноза COVID-19. Вместе с тем предусмотрена материальная помощь в виде возмещения расходов на лечение этого заболевания», — сообщили в пресс-службе АФК «Система».

В ряде опрошенных компаний добавили, что введенные на фоне пандемии выплаты распространяются не на всех работников, а зависят от стажа сотрудника и занимаемой им должности. В пресс-службе «АльфаСтрахования» рассказали, что к началу августа около тысячи компаний оформили для работников корпоративную страховую защиту на случай заражения коронавирусом. К сегодняшнему дню по таким полисам произведено более 60 выплат на общую сумму около 1,3 миллиона рублей.

Эксперты полагают, что затраты компаний на защиту сотрудников от различных проявлений пандемии себя оправдывают, тем более что многие предприятия уверенно чувствуют себя, несмотря на вызванный коронавирусом кризис.