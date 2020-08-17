Пособие на детей в России может вырасти вдвое

Москва, 17 августа. Пособие на детей в возрасте от трех до семи лет в России может быть увеличено с 5,5 до 11-12 тысяч рублей в месяц.

Как пишут «Известия», соответствующие поправки в законодательство разрабатывает Минтруд. По мнению авторов инициативы, такой шаг может стать существенной поддержкой для многодетных семей, многие из которых остаются в категории малоимущих.

«Сегодня до половины из всех многодетных семей в России живут за чертой бедности. В первую очередь увеличение пособия будет подспорьем именно для них. Во многих регионах уже работают программы поддержки. Например, в Москве семьи дошкольников получают региональное пособие. Но во многих регионах средств на такие пособия нет. Эту ситуацию федеральные выплаты во многом исправят», — заявил председатель комиссии Общественной платы РФ по демографии, защите семьи и детей Сергей Рыбальченко.

Напомним, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет назначается тем семьям, среднедушевой доход в которых в месяц не превышает величины прожиточного минимума, установленного в регионе. В данный момент размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребенка и различается в зависимости от субъекта, в котором проживает семья. К примеру, в Мордовии выплачивается 4721 рубль в месяц, в Карелии — 6583 рубля. В среднем по стране эта сумма составляет 5,5 тысячи рублей ежемесячно. Если в семье несколько детей указанного возраста, пособие назначается на каждого ребенка.

Ранее по инициативе президента РФ Владимира Путина в России на фоне пандемии коронавируса были введены две единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет по 10 тысяч рублей каждая. Кроме того, были перечислены ежемесячные выплаты семьям с детьми до трех лет в размере пять тысяч рублей. Родители также получили право на дополнительное пособие в случае потери работы.