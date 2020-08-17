«Умные» дефибрилляторы могут появиться в российских ТЦ

Москва, 17 августа. Автоматические наружные дефибрилляторы могут появиться в российских торговых центрах, в аэропортах и на стадионах.

Соответствующий законопроект, поддержанный Минздравом и Минпромторгом, готовят ко второму чтению в Госдуме. Как пишет «Парламентская газета», поправки к документу призваны снять опасения противников инициативы в части того, что аппарат для реанимации будет опасным в случайных руках.

«Применение автоматического наружного дефибриллятора не требует медицинского образования или особой подготовки. Эти дефибрилляторы сами зачитывают инструкцию, сами снимают кардиограмму и дают разряд только в том случае, если действительно выявили остановку сердца», — пояснил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Авторы инициативы учли пожелания критиков. Законопроект предусматривает четкий перечень мест, где будут установлены аппараты, а также специальный порядок их хранения. Они не обязательно будут размещены в открытом доступе, воспользоваться дефибрилляторами смогут те, кто имеет базовые навыки оказания первой помощи.

«Бортпроводники учатся оказывать первую помощь. Соответствующий инструктаж можно было бы давать при приеме на работу, к примеру, в службу охраны торговых центров или стадионов», — добавил Морозов.

По статистике, в России от внезапной остановки сердца ежегодно умирают около 200 тысяч человек, спасти пациентов вне стационаров удается лишь в каждом двадцатом случае. Как правило, проблема состоит в том, что требуется дефибриллятор, который есть только у реанимационной бригады скорой помощи — а она успевает вовремя далеко не всегда. Счет же в каждом подобном случае идет на секунды.