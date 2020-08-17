Посол Белоруссии в Словакии объяснил, почему поддержал протестующих

Братислава, 17 августа. Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня объяснил, почему поддержал протестующих белорусов в своем видеообращении. В комментарии KP.RU дипломат сообщил, что такова его гражданская позиция.

Ранее Лещеня опубликовал обращение, в котором заявил, что пребывает в шоке от историй об избиениях белорусов силовиками. Посол напомнил о необходимости уважения воли народа.

«Я четко сказал, что МИД относится к силовым ведомствам, а их задача защищать интересы страны. Считаю, что следовать воле народа — это самый лучший путь сохранить единство страны», — объяснил свою позицию белорусский дипломат.

Также Лещеня заявил, что Белоруссия и Россия должны иметь особые связи, при этом, по мнению посла, Минску необходимо сотрудничать и с Евросоюзом.

Кроме того, Лещеня рассказал, как проголосовали граждане Белоруссии на участке в посольстве Словакии. По его словам, оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую поддержали 86% избирателей на участке.

Напомним, выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После завершения голосования в республике начались массовые протестные акции.

Согласно итоговым подсчетам белорусского Центризбиркома, за действующего президента республики Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Светлану Тихановскую поддержали 10,12% проголосовавших.