Белорусов насмешил показ Киркорова по ТВ во время митинга

Москва, 17 августа. Показ выступления певца Филиппа Киркорова по ТВ во время митинга в Минске насмешил белорусов.

В соцсетях набирает популярность видеозапись, снятая 16 августа в Минске. На кадрах показан телевизор, по которому транслируется выступление Киркорова. Затем автор ролика подходит к окну, за которым собралась многотысячная толпа митингующих против результатов президентских выборов и жестких действий силовиков в ходе акций протеста. Ситуация рассмешила интернет-пользователей. Некоторые пошутили, что короля российской поп-сцены «крутят» вместо балета «Лебединое озеро», который было принято показывать по ТВ в годы СССР в моменты серьезных политических потрясений.

Напомним, накануне в столице Белоруссии прошли два многотысячных митинга. Примерно 70 тысяч человек собрались, чтобы выразить поддержку действующему президенту Александру Лукашенко, который выступил перед своими сторонниками. Параллельно продолжились демонстрации, в ходе которых жители страны требовали повторных выборов главы государства.

Акция протеста состоялась и у следственного изолятора №1 Минска, где несколько десятков человек требовали освободить Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, ранее выдвигавшихся в качестве кандидатов на выборах президента Белоруссии.

Ранее эксперты рассказали Федеральному агентству новостей о том, что может ждать Белоруссию в случае ухода Лукашенко. По мнению большинства из них, Запад готовит Минску украинский сценарий с разрывом экономических и социальных связей с Россией, что быстро приведет к упадку республики.