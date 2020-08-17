Ефремов с электронным браслетом дышит свежим воздухом по ночам

Москва, 17 августа. Актер Михаил Ефремов, являющийся фигурантом дела о смертельном ДТП и находящийся под домашним арестом, продолжает дышать свежим воздухом по ночам. Как рассказали друзья артиста изданию KP.RU, с наступлением темноты Ефремов широко распахивает окно в комнате.

«Можно сказать — гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку», — отметил друг актера.

По словам приятеля Ефремова, артист не собирается скрываться. Кроме того, это невозможно технически, поскольку на актера надели электронный браслет. Днем Ефремов из окна не высовывается, так как не хочет привлекать внимание соседей и зевак, дежурящих у его дома.

Актер провел под домашним арестом уже 68 дней. Два дня домашнего ареста приравниваются к одному дню реального срока. Таким образом, Ефремов «отсидел» 34 дня.

Напомним, 11 августа актер почувствовал себя плохо прямо в здании суда. Ефремова госпитализировали в столичную Боткинскую больницу.

Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что его клиент перенес инсульт. При этом ранее в СМИ появилась информация, что врачи не нашли у актера острого нарушения мозгового кровообращения. Пашаев же сообщил, что у защиты есть документы, которые доказывают, что у Ефремова действительно был инсульт. 17 августа адвокат, ссылаясь на заключение медиков, намеревается доказать Мосгорсуду, что актеру необходимо разрешить ежедневные прогулки на свежем воздухе.