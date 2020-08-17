В крови размахивавшего младенцем мужчины обнаружили следы наркотиков

Сочи, 17 августа. В крови мужчины, который размахивал младенцем на камеру, держа ребенка за ногу, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил канал «Кубань-24» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу Сочи.

Напомним, ранее в соцсети Instagram появилось видео, на котором мужчина сидит на стуле в лесу и держит двухмесячную девочку вниз головой за ногу. Герой ролика размахивал девочкой из стороны в сторону.

После публикации видео правоохранители начали проверку. Было установлено, что родителями девочки являются 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Семья жила в палатке в Сочи.

Полиция установила местонахождение родителей девочки с помощью лесников. Мужчина и женщина оказали сопротивление правоохранителям, пару задержали на 10 суток, передает «Царьград».

Пытаясь объяснить свои действия, отец ребенка сравнил маленьких детей с обезьянками. Следователи рассматривают вопрос об изъятии малышки из семьи, пишет Deita.ru.

Сама девочка сейчас находится в больнице. Врачи осмотрели ребенка и не обнаружили никаких повреждений.