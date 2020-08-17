Более 250 тыс. россиян просят продлить выплату в 10 000 на детей на август

Москва, 17 августа. Более 250 тысяч россиян поддержали продление единовременной детской выплаты в 10 тысяч рублей на август. Соответствующую петицию создала жительница Новосибирска по имени Наталья.

Напомним, ранее в России в качестве меры поддержки для семей в условиях пандемии коронавируса были утверждены две единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Первую выплату получили в июне семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. В июле такое единовременное пособие уже смогли оформить все семьи с детьми от нуля и до 16 лет. Те, кто еще не подавал заявление, могут обратиться за выплатой до 1 октября. У некоторых семей, не оформлявших пособие ранее, есть возможность получить сразу 20 тысяч рублей.

По мнению автора петиции, необходимо продлить выплату на детей и на август. Наталья считает, что мера поддержки особенно важная для семей, в которых растут школьники.

«1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. <…> Мы, российские матери, просим президента Владимира Путина в третий раз помочь семьям и в августе выдать всем очередное пособие!» — написала жительница Новосибирска.

По данным на 0.20 понедельника, петицию подписали уже 258 044 россиянина. Некоторые отмечают, что выплата нужна не только родителям школьников, но и другим семьям, воспитывающим детей.

Ранее ведущий юрист европейской юридической службы Татьяна Трофименко рассказала, что некоторые московские семьи могут получить крупные выплаты на детей.