Глава Центра Гамалеи рассказал о попытках переманивания ученых

Москва, 17 августа. Ученых НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, разработавших первую зарегистрированную вакцину от коронавируса, пытаются переманивать. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

«Пытаются, да, но ничего не получится», — подчеркнул он.

Гинцбург отметил, что коллектив ученых работает в центре уже в течение десяти лет. По словам главы учреждения, такому составу специалистов «позавидовал бы любой американский и европейский университет».

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса на минувшей неделе сообщил президент РФ Владимир Путин. Отечественный препарат получил название «Спутник V». Путин отметил, что прививку от коронавируса уже сделала одна из его дочерей.

По словам Гинцбурга, вакцина может поступить в гражданский оборот через месяц после начала пострегистрационных испытаний. Также глава Центра имени Гамалеи сообщил РИА Новости, что масштабированная вакцинация начнется в России в декабре или январе, а с августа начнут прививать тех, кто входит в группы риска.