В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

Москва, 16 августа. Еще десять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе.

По данным на утро 16 августа, в Москве зарегистрировано 252 374 случая коронавируса, 688 носителей инфекции выявили за сутки. При этом 197 143 пациента с коронавирусом в столице полностью выздоровели.

Также утром в воскресенье оперштаб сообщал, что за весь период наблюдений в Москве зарегистрировали 4656 смертельных случаев. С учетом новых данных, общее число летальных исходов в столице достигло 4666. За предыдущие сутки в столице зафиксировали 11 смертей пациентов с COVID-19.

Всего по стране на 16 августа зарегистрировано 922 853 случая в 85 регионах. 732 968 пациентов с коронавирусом уже полностью вылечились. Общее число летальных исходов утром в воскресенье составляло 15 685.

Ранее британские ученые назвали самые опасные места распространения коронавируса. По словам экспертов, инфекция активно передается среди посетителей баров и ночных клубов.