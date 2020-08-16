Названа причина смерти актера и режиссера Губенко

Москва, 16 августа. Причиной смерти актера и режиссера Николая Губенко стала остановка сердца. Об этом написал в своем Twitter председатель Мосгордумы и политолог Алексей Шапошников.

«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко», — сообщил он.

По словам Шапошникова, в связи со смертью Губенко члены Мосгордумы лишились «мудрого коллеги-депутата». Также председатель городской думы отметил, что покойный режиссер был настоящим патриотом и выдающимся государственным деятелем. Шапошников выразил соболезнования семье Губенко и сообщил, что о времени и месте прощания с актером и режиссером станет известно позже.

Николай Губенко являлся депутатом столичной думы четвертого, пятого и шестого созывов. Осенью прошлого года он стал заместителем председателя Мосгордумы. Кроме того, с 1993 года Губенко был художественным руководителем и директором театра «Содружество актеров Таганки», пишет РИАМО.

Николай Губенко родился в Одессе в 1941 году. Советским и российским зрителям он известен по ролям в кинокартинах «Мне двадцать лет», «Они сражались за Родину» и «Дворянское гнездо». Кроме того, Губенко работал как режиссер над фильмами «Пришел солдат с фронта», «Из жизни отдыхающих», «И жизнь, и слезы, и любовь».

Ранее президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге Николая Губенко — актрисе Жанне Болтовой. Глава государства назвал уход актера и режиссера из жизни невосполнимой утратой.