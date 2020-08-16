Американские СМИ рассказали о плане США и Израиля по борьбе с С-400

Вашингтон, 16 августа. США и Израиль готовятся к сценарию, при котором Иран купит у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом пишет американское издание Breaking Defense.

Как считают авторы, продажа российских ЗРС Тегерану возможна, если будет снято оружейное эмбарго. По данным издания, еще в прошлом году Иран пытался вести переговоры с Россией о покупке С-400, однако получил отказ от Москвы. По мнению американских аналитиков, снятие оружейного эмбарго видится все более вероятным. При таком сценарии военное сотрудничество двух стран может укрепиться.

Breaking Defense напомнило, что недавно военнослужащие США и Израиля провели совместные учения, в ходе которых отрабатывалась нейтрализация систем ПВО и авиации истребителями F-35. Авторы подчеркнули, что такая тактика может использоваться и в случае противостояния российским «Триумфам».

Отметим, что в 2019 году Тегеран допускал покупку С-400 у Москвы. Комментируя это заявление, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству отмечала, что готова поставить ЗРС, однако пока Россия не получала соответствующих заявок от иранских властей.

Ранее американское издание Defense News со ссылкой на источники сообщило, что Конгресс США «взбесился» из-за проведенных Турцией в ноябре прошлого года совместных испытаний российских С-400 и американского истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.