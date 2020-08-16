Экс-кандидат Дмитриев обжалует итоги выборов в Верховном суде Белоруссии

Минск, 16 августа. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев собирается обжаловать итоги выборов главы республики в Верховном суде. Об этом он сообщил ТАСС.

«Да, обязательно. И призываю всех членов избирательных комиссий идти со мной свидетелями о фальсификациях», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. 14 августа Центризбирком республики подвел окончательные итоги и объявил, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1%. Основной оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заняла второе место с результатом 10,12%. После подведения окончательных итогов в Белоруссии начались массовые протестные акции и беспорядки.