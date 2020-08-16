Адвокат Ефремова жестко ответил сомневающимся в инсульте актера

Москва, 16 августа. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев жестко ответил тем, кто сомневается в инсульте артиста.

«Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — сказал он в интервью KP.RU.

Как заявил Пашаев, у защиты Ефремова есть документы, подтверждающие, что актер действительно перенес инсульт.

Напомним, 11 августа Михаил Ефремов почувствовал себя плохо прямо в здании суда. Актера госпитализировали в Боткинскую больницу. Пашаев заявил, что причиной госпитализации актера стал инсульт. При этом ранее в СМИ появилась информация, что врачи не нашли у Ефремова острого нарушения мозгового кровообращения.

15 августа стало известно, что Ефремова выписали из больницы. Как рассказал Пашаев журналистам, скорее всего, артист по состоянию здоровья не сможет принять участие в заседании суда 17 августа.

Вечером 8 июня автомобиль под управлением Ефремова выехал на полосу встречного движения в районе Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы и после аварии скончался в больнице.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, актеру грозит до 12 лет лишения свободы. По словам свидетелей, в момент аварии артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также алкоголь в крови Ефремова выявила экспертиза. Сам актер признавать вину в смертельном ДТП отказывается.