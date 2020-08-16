Эксперты рассказали, что будет с Белоруссией в случае ухода Лукашенко

Если Александр Лукашенко покинет пост президента, это мгновенно отразится на всей стране – Белоруссия достигнет экономического и социального дна даже быстрее, чем Украина. Уход Лукашенко, несомненно, приведет к падению уровня жизни простых белорусов, заявил политолог Андрей Иванов.

Запад перечеркнет заслуги Лукашенко

Дружеские и партнерские отношения с Россией позволяют белорусской промышленности развиваться, уровень благосостояния граждан, пусть не быстро, но растет. Если все то, чего добился Лукашенко, будет перечеркнуто, Белоруссии грозит упадок, полагает собеседник Федерального агентства новостей.

«Весь опыт последних десятилетий показывает это. В лучшем случае удастся сохранить уровень зарплат, вернее, восстановить его через несколько лет. При этом многие социальные гарантии будут потеряны. Запад будет продавливать все меры, которые продавливал в странах Восточной Европы», — подчеркнул эксперт.

Андрей Иванов отмечает, что Западу не нужны ни белорусские IT, ни промышленность, ни сельское хозяйство, чем, собственно, и славится Белоруссия. В «новой Белоруссии» жителям республики уготована роль «рабов», которые вкалывают на «хозяев с Запада», считает специалист.

«От Минска потребуют развалить народное хозяйство, реформировать медицину и образование. Единственное, возможно, белорусам позволят ездить батрачить на европейских панов», — добавил Иванов.

По его мнению, огромная заслуга Лукашенко состоит в том, что он смог сформировать достаточно однородную гражданскую нацию. В случае прихода к власти прозападных сил все созданное будет потеряно. Это касается и колоссальной поддержки России, которая на протяжении долгих лет предоставляет различные льготы и преференции для своего ближайшего соседа.

Разворачивающиеся сегодня события в Белоруссии – массовые беспорядки, устраиваемые финансируемыми Западом организациями, действующими из-за границы, достигли своего апогея. Они приведут страну к непоправимым последствиям, в результате чего большая часть населения республики останется без работы. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Потеря экономических связей с Россией и последующая остановка знаменитых белорусских заводов, таких как «МАЗ» и «БЕЛАЗ», приведет к падению производства товаров, которые белорусы отправляют на экспорт. Результатом этому станут массовые увольнения бастующих рабочих, которые таким образом останутся без средств к существованию. Все это приведет к последствиям, за которые бастующие впоследствии будут винить только себя.

Украинский сценарий

«События будут идти по украинскому сценарию: произойдет быстрая приватизация основных предприятий страны. Фактически они будут захвачены Польшей, – заявил Марков. – Почему именно ею? Вы должны понимать, что сейчас в Белоруссии происходит не просто госпереворот – а госпереворот, организованный Варшавой. Поэтому Минск станет частью «Люблинского треугольника».

Вместе с тем политолог считает, что из ОДКБ и ЕврАзЭС Республика Беларусь пока не выйдет: западные кукловоды будут использовать ее для развала обеих этих тесно связанных с Россией организаций.

«Представители Минска будут сидеть на собраниях и парализовывать их работу, пока не будут оттуда изгнаны, – уверен эксперт. – Русский же язык начнет в Белоруссии запрещаться – не сразу конечно, а постепенно, этапами. Памятники солдатам Красной армии будут разрушены, равно как и все остальные сооружения, духовно связывающие белорусов и россиян».

Белорусы останутся без работы

Незавидная участь ждет и работников ныне бастующих предприятий, вроде «МАЗ», «БЕЛАЗ» и прочих – почти все они, по прогнозу собеседника ФАН, из-за разорванных экономических связей с Россией останутся без работы и вынуждены будут пополнить собой потоки мигрантов, которые ринутся на Запад в надежде найти хоть какое-то пропитание.

«Все завершится тем, что с территорий Украины и Белоруссии начнется агрессивная подготовка государственного переворота уже в самой России, – убежден Марков. – Из той молодежи, которая сейчас стоит в Минске на площадях, будут готовить профессиональных боевиков и отправлять их якобы на работу к нам. Возможно, им даже удастся получить двойное гражданство».

Политолог заявил, что в настоящее время речь идет о фактической агрессии против Белоруссии: то, что там происходит, нельзя назвать «митингами за свободу и демократию» – это государственный переворот, который является формой агрессии.