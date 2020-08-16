Режиссер Нолан работает над спин-оффом фильма «Начало»

Лондон, 16 августа. Режиссер Кристофер Нолан работает сейчас над фильмом «Довод». Действие картины будет проходить в «мире» его прежней ленты «Начало». В кинематографе это называется спин-офф — «ответвление» от основной картины.

Напомним, что первый фильм повествует о том, как человеку во время сна осуществлялось внедрение каких-либо мыслей. Главными героями там были Доминик Кобб и Артур, которые занимались шпионажем в пользу корпораций. В своей работе они использовали передовые технологические новинки. Разработки помогали им проникать в подсознание других и получать необходимую информацию через «мир снов».

Стоит отметить, что концовка фильма была «открытой», зритель не смог узнать, чем все закончится. Экран становился темным «на самом интересном месте».

Одну из главных ролей в картине сыграл Леонардо Ди Каприо.

Впервые лента была выпущена 10 лет назад. В нынешнем году этот научно-фантастический триллер снова был выпущен в прокат специально за три недели до выхода «Довода».

О новом спин-оффе известно только, что сотрудник организации «Довод» должен предотвратить Третью мировую войну. По неофициальным данным портала, посвященного кино, телевидению и комиксам, персонажи в новой картине будут абсолютно другими.