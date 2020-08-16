Маневр российской подлодки напугал военных США

Москва, 16 августа. Исчезновение российской подлодки в Средиземном море, по мнению аналитиков китайского издания Sohu, напугало и обескуражило военных США, пишет «ПолитРоссия».

Эксперты напомнили, что американцы всегда рассматривают Россию в качестве своего основного соперника. Они неоднократно предпринимали попытки сдерживания оппонента. Кроме того, часто направляли корабли к границам РФ, чтобы показать свое «могущество». Однако российская сторона всегда с достоинством на это отвечала.

Ситуация с исчезновением произошла во время недавних учений американских ВМС. Радары неоднократно фиксировали российскую субмарину класса «Кило» с крылатыми ракетами на борту в районе проведения маневров.

«Вдруг, случилось что-то неожиданное: российская подводная лодка исчезла на глазах у армии США, и система обнаружения не могла найти никакой информации об этой субмарине. Внезапное исчезновение подводной лодки вызвало панику в армии США, ведь их флот авианосцев из-за этого находится в потенциальной опасности», — отметили аналитики.

Военные США предприняли меры для поиска подлодки. Для этого они задействовали несколько эсминцев, крейсеров и противолодочную авиацию. Они в течение семи дней безуспешно пытались выйти на след атомной субмарины.

Аналитики подчеркнули, что маневр российской подлодки очень обеспокоил американцев. В США осознают, что их военная мощь не является гарантией безопасности.