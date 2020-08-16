Рой Джонс снял клип на собственную рэп-песню и восхитил фанатов

Москва, 16 августа. Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс выпустил клип на собственную рэп-песню. Джонс опубликовал фрагмент клипа в своем Instagram. В клип вошли кадры с боксерских поединков Джонса.

«Все еще неудержим», — подписал видео боксер.

Фанаты выразили восхищение музыкальной работой боксера, отметив, что Джонс читает лучше, чем 90% рэперов.

Стоит отметить, что в настоящее время 51-летний боксер готовится к поединку с 54-летним Майком Тайсоном. Бой состоится 28 ноября в США. При этом Тайсона и Джонса обяжут надеть шлемы и перчатки весом 18 унций из-за их возраста.

Рой Джонс провел на профессиональном ринге 75 поединков, из которых 66 завершил победой. Майк Тайсон провел 58 боев, одержав 50 побед.

Ранее Рой Джонс показал, как готовится к предстоящему поединку с Майком Тайсоном. Подписчики спортсмена были восхищены хорошей физической формой и скоростью ударов боксера.