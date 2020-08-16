Егор Крид выпустит очередной трек под новым псевдонимом

Москва, 16 августа. Российский поп-певец Егор Крид сменил свой псевдоним.

Артист опубликовал в своем Instagram короткий видеоролик, на кадрах которого он танцует с казахским рэпером Limba под зажигательный трек. В комментари к публикации Крид спросил у своих подписчиков, ждут ли они новую композицию, которая была создана в соавторстве с рэпером Limba.

Фанаты обрадовались сотрудничеству двух музыкантов, а также высоко оценили фрагмент новой композиции, который звучал на видео, а также выразили уверенность, что совместная песня двух артистов станет хитом.

При этом особо внимательные поклонники рэпера обратили внимание, что в его публикации вместо привычного и родного глазу «Егор Крид» теперь значится Kreed. Артист не объяснил, с чем связан подобный ребрендинг, однако фанаты уверены, что это не помешает его дальнейшему творчеству.