Актриса Мороз намерена покинуть труппу МХТ имени Чехова

Москва, 16 августа. Актриса Дарья Мороз намеревается уйти из МХТ имени Чехова, в котором работала более 15 лет. О своем желании покинуть театральную труппу она заявила в ответ на комментарий в Instagram.

Одна из пользовательниц поинтересовалась, как Дарья Мороз собирается покинуть театр и в то же время продолжает участвовать в репетициях. Актриса, несмотря на решение об уходе, планирует участвовать в постановках, в которых была утверждена на роль.

«Одно другого не исключает. Будет иной контракт, но от своих ролей я не отказываюсь», — ответила в комментарии актриса.

За годы работы в МХТ имени Чехова Мороз удостоилась премии «Золотая маска».

Стоит напомнить, что именитый актер Сергей Гармаш решил покинуть театр «Современник», где играл с 1984 года. Свое решение актер обосновал в открытом письме. В нем он утверждал, что крайне не согласен с решениями нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.

Актер подчеркивал, что наблюдает раскол в театральной труппе, чего ранее никогда не было. По мнению Гармаша, в такой ситуации невозможно выходить на сцену и играть.

Несмотря на уход из театра, актер не остался без работы, сейчас он сосредоточился на новом фильме, в котором играет главную роль. Съемки проходят с утра и до вечера. О спектаклях он сейчас не думает, пишет «Ридус».