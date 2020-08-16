Медики назвали первые симптомы рака кишечника

Москва, 16 августа. Медицинские работники одной из благотворительных организаций в Великобритании назвали первые признаки развивающегося рака кишечника.

Как сообщает издание The Sun, в случае с органом пищеварения и выделения онкологическое заболевание, как правило, появляется у людей в возрасте до 50 лет. При этом около половины из них даже и не предполагают, что столкнулись со смертельной опасностью, несмотря на то, что регулярно наблюдали у себя тревожные симптомы.

Медики утверждают, что признаками рака кишечника служат уплотнения в области живота, частое испражнение, боли в спине и животе, усталость, внезапная потеря веса. Однако в первую очередь врачи рекомендуют обращать внимание на стул. В случае обнаружения крови в фекалиях необходимо сразу обратиться за помощью к специалистам. Дело в том, что кровотечения из заднего прохода приводят к существенному понижению уровня эритроцитов, в результате чего развивается анемия.

Проведенный в Великобритании социологический опрос среди людей с онкологией показал, что больше 30% из них не обращались к врачам при появлении первых симптомов опасного заболевания. Отсрочив поход в больницу на несколько месяцев, они потеряли драгоценное время, которое было необходимо в борьбе с раком.

Ранее российский телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал, что риск развития онкологии можно математически просчитать. В подавляющем большинстве случаев причина кроется в табакокурении и употреблении нездоровой пищи. Кроме того, отсутствие физической активности, инфекционные заболевания и пристрастие к алкоголю также являются благоприятной почвой для развития рака.